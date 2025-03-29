Более тысячи жителей Жуковского поучаствовали в первом весеннем субботнике

Свыше тысячи жителей Жуковского приняли участие в первом весеннем субботнике по благоустройству территории. Основными локациями стали лесной массив у железнодорожной станции «Отдых», территория вдоль центральной улицы Гагарина и улица Наркомвод, ведущая к терминалу аэропорта «Жуковский».

Глава городского округа Борис Аубакиров отметил, что управляющие компании также организовали уборку во дворах, предоставляя необходимый инвентарь жителям, желающим присоединиться к мероприятию.

Субботник стал частью месячника благоустройства, который продлится до 12 апреля. По словам главы города, в этот период планируется привести в порядок все территории Жуковского.

Муниципальный координатор «Волонтеров Подмосковья» Алексей Петришин подчеркнул, что выбранные для уборки места являются визитной карточкой города. Он также напомнил, что работы по благоустройству продолжатся в апреле.