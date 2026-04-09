Более тысячи вагонов электропоездов очистили от граффити в Подмосковье с января

За первые три месяца 2026 года сотрудники железной дороги провели масштабную работу по устранению последствий вандализма. Они очистили от граффити свыше тысячи вагонов электропоездов. Также специалисты заменили 799 разбитых стекол, отремонтировали 1,5 тысячи поврежденных диванов и кресел, а также более 1,6 тысячи единиц оборудования внутри вагонов, включая ручки и замки.

Поврежденные вагоны временно изымаются из эксплуатации и отправляются на ремонт. Процесс удаления рисунков и надписей с одной стороны вагона занимает более шести часов и требует усилий трех-четырех сотрудников. Им приходится вручную отмывать и перекрашивать поверхность, используя пять-шесть литров растворителя и до десяти литров краски. Устранение других повреждений, нанесенных вандалами, может занять до 2,5 часов.

Московская железная дорога напоминает, что незаконное вмешательство в работу железнодорожного транспорта влечет за собой административную и уголовную ответственность. Пассажиров призывают не оставаться равнодушными к актам вандализма и немедленно сообщать о подобных случаях в правоохранительные органы.