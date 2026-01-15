Более тысячи учащихся посетили губернаторскую рождественскую елку в Подмосковье

Среди приглашенных были представители православных и воскресных школ, которые добились успехов в учебе, а также принимали активное участие в конкурсах и других мероприятиях.

«Новогодние каникулы закончились, но праздники, ощущение чуда, ощущение сказки мы с вами сохраняем. За окном морозы, сугробы, мы все еще ждем исполнения желаний и ожидаем подарков. Верьте в сказку, верьте в добро и верьте в чудеса», — обратилась к гостям министр образования Подмосковья Ингрид Пильдес.

Юные зрители увидели музыкальный спектакль «Академия Рождества», в конце которого все они получили от губернатора региона новогодние подарки.

«Я думаю, что все вы после сегодняшнего мероприятия поймете, насколько важно для нас быть вместе. Праздник Рождества напоминает нам о важности веры, надежды и любви. Призываю всех спешить творить добро, как мудрецы, пришедшие к Христу. С праздником!», — поздравил учащихся митрополит Крутицкий и Коломенский Павел.

Губернаторскую рождественскую елку проводят в Московской области с 2001 года.