Более тысячи спасателей привлекли к устранению последствий циклона в Подмосковье

Пожарно-спасательные подразделения МЧС продолжают ликвидацию последствий непогоды в Подмосковье. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В регионе из-за разбушевавшейся стихии произошло масштабное нарушение электроснабжения. В зоне отключения — 11 городских округов. В 14 муниципальных образованиях зафиксировали падение более 1,5 тысячи деревьев, порядка 200 автомобилей получили повреждения.

«Сотрудники МЧС России оказывают помощь энергетикам и коммунальным службам в восстановлении электроснабжения и ликвидации последствий стихии», — добавили в ведомстве.

Пожарные совместно с экстренными службами распиливают и убирают поваленные деревья, высвобождают машины и линии электропередачи, проводят расчистку дорог. Всего к устранению последствий непогоды привлекли около 1,2 тысячи человек и более 400 единиц техники группировки РСЧС Московской области. Ситуация находится на контроле ГУ МЧС.

Циклон обрушился на столичный регион 1 мая. Мощный снегопад побил рекорд 1909 года. Из-за непогоды произошли самые масштабные за последнее десятилетие перебои с электричеством.