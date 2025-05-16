Более тысячи школьников в Люберцах приняли участие в силовом турнире

Более тысячи школьников из 26 учебных заведений Люберец приняли участие в соревнованиях по силе удара. Турнир проходил две недели — сначала были отборочные этапы в образовательных учреждениях, и только 52 ученика с лучшими результатами попали в финал.

Абсолютный рекорд по одному удару установил Даниил Ефимов из лицея № 12 — его результат составил 1,1 тысячи килограммов. Несмотря на это, победителем по сумме трех ударов стал Григорий Рыбакин из гимназии № 56 — в сумме он набрал 2,4 тысячи килограммов.

Среди девушек лучшей стала Ксения Лебедева из Инженерно-технологического лицея — ее суммарный результат составил 1,4 тысячи килограммов. Второе место заняла Ульяна Кушнаренко из школы № 28 с 1,1 тысячи килограммами.

Соревнования «Удар Победы» проводятся каждый год среди школьников Люберец по госпрограмме «Развитие физической культуры и спорта». В этом году турнир приурочили к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.