Более тысячи подъездов приняли после ремонта в Подмосковье с начала года

В Подмосковье продолжается программа обновления подъездов. С начала года инспекторы регионального технадзора капитального ремонта приняли и сдали в эксплуатацию более тысячи подъездов.

До конца года запланирована приемка свыше 200 объектов.

Министерство ЖКХ региона напомнило, что в число работ при обновлении входит покраска стен и потолков, установка новых окон и почтовых ящиков, укладка плитки в тамбурах и монтаж современных светильников. Все это позволяет создать светлое и гостеприимное общедомовое пространство.

Наибольшее число работ с начала года провели в Орехово-Зуевском округе — там отремонтировали 136 подъездов. Еще 130 привели в порядок в Балашихе, 73 — в Щелкове и 54 — в Наро-Фоминском округе.

Особое внимание при выполнении уделялись информированию жителей.