Более тысячи пешеходных дорожек благоустроят в Подмосковье в этом году

Ремонт пешеходных маршрутов продолжается в Подмосковье. Протопланные дорожки покрывают асфальтом. В этом году благоустроят более тысячи локаций, еще на 383 заменят плиточное покрытие.

Как рассказал глава регионального министерства по содержанию территорий Игорь Даниленко, с этого года работы ведут по двум направлениям. Специалисты обустраивают важные для жителей маршруты, а также меняют плитку на асфальт.

«Сейчас совместно с муниципалитетами уже завершены работы на 330 пешеходных коммуникациях. Мероприятия на остальных адресах ведутся строго в соответствии с производственными графиками. Информация о сроках ремонта доводится до жителей сразу после заключения контракта и размещается в общедомовых чатах, на подъездных стендах и специализированных информационных щитах», — сказал он.

В этом году в порядок приведут 1037 дорожек, на 385 заменят плитку на асфальт. В следующем году в план включили еще 322 объекта.