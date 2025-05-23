Более тысячи пенсионеров стали участниками спортивного марафона в Подмосковье
В парке «200 лет Егорьевску» прошел областной спортивный марафон «Формула активного долголетия». В событии поучаствовали более тысячи пенсионеров из 48 городов региона. Об этом сообщили в Минсоцразвития Подмосковья.
Спортплощадки привлекли внимание гостей разнообразием активностей и возможностью выбрать занятие по душе. Здесь каждый мог насладиться степ-аэробикой, йогой, поучаствовать в танцевальном флешмобе или «Веселых стартах». Турнирные поединки по настольному теннису и шахматам дали участникам почувствовать спортивный азарт. Даже велотрайк, подобно колеснице, вез спортсменов к очередным успехам и триумфальным финишам.
Старт скандинавского марафона дал чемпион России по мотогонкам на льду, кандидат в мастера спорта, неоднократный призер Первенства Московской области Альберт Гаврилов. Гонку посвятили юбилею Великой Победы. На маршруте «Линия здоровья» пенсионеры могли пройти медицинскую диагностику.
Под руководством Владимира Николаевича Плетнева, опытного мастера боевых искусств У-шу и Кунг-фу, создателя уникальной методики упражнений, прошла разминка. Для большинства она стала ритуалом подготовки к старту. Участники получили мощный заряд позитива и вдохновения.
В Минсоцразвития региона напомнили, что стать участником проекта «Активное долголетие» могут мужчины старше 60 лет и женщины старше 55 лет с постоянной регистрацией в Подмосковье. Подробная информация доступна на портале.