Более тысячи пенсионеров стали участниками спортивного марафона в Подмосковье

В парке «200 лет Егорьевску» прошел областной спортивный марафон «Формула активного долголетия». В событии поучаствовали более тысячи пенсионеров из 48 городов региона. Об этом сообщили в Минсоцразвития Подмосковья.

Спортплощадки привлекли внимание гостей разнообразием активностей и возможностью выбрать занятие по душе. Здесь каждый мог насладиться степ-аэробикой, йогой, поучаствовать в танцевальном флешмобе или «Веселых стартах». Турнирные поединки по настольному теннису и шахматам дали участникам почувствовать спортивный азарт. Даже велотрайк, подобно колеснице, вез спортсменов к очередным успехам и триумфальным финишам.

Старт скандинавского марафона дал чемпион России по мотогонкам на льду, кандидат в мастера спорта, неоднократный призер Первенства Московской области Альберт Гаврилов. Гонку посвятили юбилею Великой Победы. На маршруте «Линия здоровья» пенсионеры могли пройти медицинскую диагностику.