Более тысячи пенсионеров стали участниками спортивного марафона в Подмосковье

Фото: КЦСОиР «Егорьевский»

В парке «200 лет Егорьевску» прошел областной спортивный марафон «Формула активного долголетия». В событии поучаствовали более тысячи пенсионеров из 48 городов региона. Об этом сообщили в Минсоцразвития Подмосковья.

Спортплощадки привлекли внимание гостей разнообразием активностей и возможностью выбрать занятие по душе. Здесь каждый мог насладиться степ-аэробикой, йогой, поучаствовать в танцевальном флешмобе или «Веселых стартах». Турнирные поединки по настольному теннису и шахматам дали участникам почувствовать спортивный азарт. Даже велотрайк, подобно колеснице, вез спортсменов к очередным успехам и триумфальным финишам.

Старт скандинавского марафона дал чемпион России по мотогонкам на льду, кандидат в мастера спорта, неоднократный призер Первенства Московской области Альберт Гаврилов. Гонку посвятили юбилею Великой Победы. На маршруте «Линия здоровья» пенсионеры могли пройти медицинскую диагностику.

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Под руководством Владимира Николаевича Плетнева, опытного мастера боевых искусств У-шу и Кунг-фу, создателя уникальной методики упражнений, прошла разминка. Для большинства она стала ритуалом подготовки к старту. Участники получили мощный заряд позитива и вдохновения.

В Минсоцразвития региона напомнили, что стать участником проекта «Активное долголетие» могут мужчины старше 60 лет и женщины старше 55 лет с постоянной регистрацией в Подмосковье. Подробная информация доступна на портале.

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