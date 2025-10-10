Более тысячи отелей Подмосковья прошли процедуру самооценки в федреестре

В Подмосковье 90% отелей завершили процедуру самооценки в рамках новой системы классификации. Необходимые мероприятия провели 1315 региональных места отдыха. Результат вывел Московскую область на лидирующие позиции в стране, сообщили в Минкульте региона.

В рамках процесса владельцы или управляющие компании самостоятельно проверяют свои объекты на соответствие установленным законом стандартам, включая санитарные, технические, противопожарные и бытовые требования. Данные вносятся в федеральный реестр Росаккредитации.

Сейчас Московская область занимает первое место по соотношению отелей, которые прошли эту процедуру. Среди общего числа средств размещения у региона третье место.

«Нам важно, чтобы все средства размещения Московской области прошли самооценку, а туристы были уверены в качестве предоставляемого сервиса. Это трудоемкая работа, но мы направили большие силы на то, чтобы она шла максимально активно», — подчеркнул министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов.

Высокий результат, по его словам, удалось достичь благодаря кураторской работе: сотрудники ведомства ежедневно взаимодействовали с представителями гостиниц для поддержания активных темпов прохождения процедуры.