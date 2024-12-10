Более тысячи моделей военной техники показали на выставке в Мытищах

Конкурс «Мини-макс. Зимний рубеж-24» провели в Центре культуры и досуга «Марфино». Участие приняли моделисты со всей России.

Модели танков, автомобилей, кораблей, самолетов и военно-исторические миниатюры представили в экспозиции познавательной выставке-конкурсе стендовых моделей-копий. Участники от шести до 19 лет из 40 клубов боролись за приз Героя Советского Союза — Василия Балмата.

Соревновались ребята и в мини-турнире «Собрать за 24 часа», а также дорабатывали вместе с гостями выставки модели техники, которые не были закончены.

Завершился конкурс торжественным награждением лучших работ в 80 номинациях. Победители получили дипломы и памятные подарки.

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