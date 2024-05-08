Более тысячи мемориалов воинской славы проверили в Подмосковье | 360°

Подмосковье 08 мая 2024, 16:50 Более тысячи мемориалов воинской славы проверили в Подмосковье ГУСТ МО

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Специалисты ГУСТ Подмосковья провели ряд инспекций в преддверии празднования Дня Победы. Они оценили состояния почти 1,1 тысячи мемориалов, расположенных на территории региона.

По результатам обходов, сотрудники обслуживающих организаций устранили 54 замечания, провели покрасочные работы, удаление пыли, посадку цветов, восстановление плитки и облицовки, а также уборку объектов.

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Так, например, в Лобне инспекторы территориального отдела № 8 проверили мемориальный комплекс «Зенитное орудие» в 3-м микрорайоне, братскую могилу «Звонница» на площади у Букинского шоссе, а также «Лобненский рубеж» в сквере Защитников Москвы.

По требованию сотрудников территориального отдела № 5 МБУ Спецслужба «Успенское» в Одинцовском районе была проведена очистка прилегающей территории Памятника на братской могиле 2-х воинов Советской Армии в поселке Николина гора от мелкого мусора.

В ГУСТ МО добавили, что во время инспекций содержания мемориальных комплексов сотрудники ведомства также почтили память павших воинов и героев Великой Отечественной войны.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вместе с учениками лицея возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата.

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