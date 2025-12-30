Более тысячи культурных и спортивных мероприятий проведут в Подмосковье зимой

Для жителей и гостей Подмосковья на новогодние праздники подготовили масштабную программу спортивных и культурных мероприятий. Зимний сезон в регионе официально открыли 1 декабря.

«Среди важных событий — в регионе впервые состоится фестиваль фигурного катания „Хрустальный лед“. Для комфортного времяпровождения мы создали удобную инфраструктуру: открыли катки, лыжные трассы и тюбинговые горки, а также прокаты спортивного инвентаря», — отметил заместитель председателя правительства Московской области — министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

Власти стремятся обеспечить безопасный и комфортный отдых для всех.

В регионе проведут более тысячи различных мероприятий. На территории Подмосковья работают 48 катков с искусственным льдом, 165 трасс, в частности, шесть с искусственным снегом.

Самая протяженная лыжная трасса подготовлена в Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха имени Л. Лазутиной, где 31 декабря традиционно пройдет 56-я Манжосовская лыжная гонка.

Праздничная спортивная программа разнообразна: с 1 по 5 января в разных городах пройдут новогодние забеги, в том числе традиционный «Забег обещаний» на 2026 метров и костюмированный забег в Ступине. Для детей организуют бесплатные тренировки по хоккею в рамках проекта «Красная машина ДВОР».

Культурная афиша не уступает спортивной. С 9 января звезды фигурного катания представят ледовые спектакли «Щелкунчик» и «Сказ о Руси».

С 2 по 17 января впервые в области пройдет фестиваль «Хрустальный лед» Ильи Авербуха, финал которого состоится 17 января в Пушкино.

Библиотеки региона организуют около трех тысяч мероприятий, включая спектакли, квесты и мастер-классы.

Музеи также подготовили масштабные выставки. В Серпухове можно увидеть полотна Айвазовского и Кандинского, в «Новом Иерусалиме» — выставки лаковой миниатюры и работ Саврасова, в Звенигороде — проект, посвященный Рериху, а в Мелихове — выставку о творчестве Левитана и Чехова.

В Зарайске продолжается городской фестиваль современного искусства «Перезагрузка».