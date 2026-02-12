Более тысячи конкурсантов выступили на вокальном фестивале в Балашихе
В Балашихе завершился зональный этап регионального фестиваля «Поющее Подмосковье». Участниками стали победители городских конкурсов из восьми округов Московской области.
В Доме культуры «Саввино» выступили более тысячи детей из Балашихи, Реутова, Шатуры, Щелкова, Электростали, Звездного городка, Богородского и Лосино-Петровского округов. Каждый хор представил два произведения — классическое и народное.
«Мы возрождаем традиции хорового пения и поддерживаем юные таланты. В Балашиху приехали лучшие голоса Подмосковья, которых объединяет искренняя любовь к музыке», — отметила заместитель главы округа Лилия Татевосян.
Выступления оценивали эксперты из Балашихи и Дмитрова. Жюри обращало внимание не только на технику, но и на эмоциональность номеров.
Первые места в своих возрастных категориях заняли коллективы из Богородского округа, Шатуры и два хора из Балашихи. Финал фестиваля пройдет в Дмитрове в марте.