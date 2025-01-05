Более тысячи юных жителей Химок посетили спортивный праздник «Зимний заряд»

В 31-й школе городского округа Химки состоялся масштабный спортивный праздник «Зимний заряд», собравший более тысячи школьников. В течение четырех дней ребята участвовали в эстафетах, активных играх и различных соревнованиях.

Организаторами мероприятия выступили местные жители Игнат Мансумов и Альберт Багдасарян в рамках проекта «Старший брат» партии «Единая Россия».

Особое внимание на празднике уделили детям из многодетных семей и ребятам, чьи отцы участвуют в специальной военной операции. Для участников подготовили разнообразные активности: гигантский футбольный дартс, стрельбу дротиками в шарики, батуты и другие развлечения, которые подарили детям массу положительных эмоций.

«Такие мероприятия — это не только весёлый отдых для детей, но и важная часть воспитания здорового и активного поколения. Праздник объединил школьников разных возрастов. Мы продолжим поддерживать подобные инициативы, чтобы каждый ребёнок смог провести своё время полезно и интересно», — отметила муниципальный депутат Юлия Мамай.

Праздник «Зимний заряд» подарил детям не только яркие впечатления, но и возможность почувствовать поддержку и внимание со стороны организаторов и местного сообщества.