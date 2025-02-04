Более тысячи ям на дорогах устранили в Подольске в январе

С начала текущего года в муниципалитете ликвидировали около 1300 ям на площади более 2100 квадратных метров. С наступлением подходящей погоды специалисты приступят к капитальному ремонту дорог.

В январе рабочие ликвидировали ямы на участках дорог по улицам Генерала Стрельбицкого, Генерала Смирнова, четной стороне дороги от улицы Академика Доллежаля до Армейского проезда, на Тепличной улице.

В зимний период применяются две основные технологии ямочного ремонта. Выбоины заделывают холодным или литым асфальтом. Дорожные работники оперативно выходят на проблемные участки и приводят их в порядок.

В 2025 году дороги отремонтируют на улицах Трудовой, Чехова, Физкультурной, Ватутина, 50 лет ВЛКСМ и ряде других. Также обновления пройдут в микрорайоне Львовский.

В перечень попадут больше десяти областных дорог. Кроме того, реконструируют автомобильную дорогу Дубровицы — б/о «Мечта». Здесь проведут расширение до двух полос, обустроят системы освещения и оборудуют тротуары.