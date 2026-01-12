Более тысячи детей родились в Подмосковье за новогодние праздники

С 31 декабря по 11 января в Подмосковье родились почти 1,4 тысячи детей. Первым стал мальчик, появившийся на свет в новогоднюю ночь в 00:50.

В региональном Минздраве напомнили, что в Подмосковье создана трехуровневая система оказания медицинской помощи беременным, роженицам и новорожденным. Она включает роддома, перинатальные центры, а также НИИ акушерства и гинекологии.

«Наши врачи всегда готовы оказать квалифицированную медпомощь, вне зависимости от праздничных и выходных дней», — сказал заместитель председателя правительства Подмосковья — глава регионального Минздрава Максим Забелин.

Узнать больше о системе родовспоможения в Подмосковье можно на тематическом онлайн-портале, а также по телефону кол-центра 8 (800) 550-30-03.