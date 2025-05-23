Более тысячи детей из Люберец приняли участие в фестивале искусств

Детский фестиваль искусств среди учреждений допобразования прошел в Люберцах. Он состоялся уже в третий раз. В этом году конкурс приурочили к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Участниками стали дети от девяти до 17 лет. Мероприятие провели в местном Дворце культуры.

Ребята представили номера в 14 номинациях. Впервые конкурсные выступления прошли по номинациям «Оркестр» и «Ансамбль народных/духовых инструментов».

«Фестиваль проводится для поддержки творческой деятельности среди детей и молодежи в сфере культуры и с каждым годом собирает все больше юных участников. Конкурсная часть фестиваля проходила в течение трех дней, а завершением стал большой гала-концерт, на котором были объявлены обладатели Гран-при и вручены сертификаты победителей — денежные призы», — сказал глава городского округа Люберцы Владимир Волков.

Победителями фестиваля стали воспитанник Детской музыкальной школы № 2 Илья Шевченко и воспитанник Детской музыкальной школы из Дзержинского Даниил Каминер.