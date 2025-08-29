Более тысячи человек пробегут по улице Чехова в День города

В этом году праздник в Чехове выпадает на 6 сентября. Традиционно пройдет спортивное мероприятие «Лопасненский забег», в котором смогут принять участие все желающие.

Для забега улицу перекроют для автомобилей и общественного транспорта. Спортсмены пробегут три дистанции: 300, 600 и 5000 метров. Линия старта и финиша будет расположена у мемориала «Танк». Атлеты первой дистанции разворачиваются у пруда и бегут к финишу в обратном направлении. На втором забеге точка разворота будет на перекрестке с улицей Солнышевской у светофора, а самый длинный маршрут захватит вокзальную площадь.

Регистрация начнется в 7:00. Сам забег стартует после 10:00. На всех маршрутах будут дежурить медики и волонтеры с питьевой водой. Победителям вручат тематические сувениры, каждый спортсмен также получит символическую медаль.

Кроме того, на День города запланированы соревнования по футболу, волейболу, баскетболу, мастер-классы по единоборствам и мото-шоу.