Более тысячи человек приняли участие в «Манжосовской лыжной гонке» в Одинцове

В канун Нового года состоялась 55-я «Манжосовская лыжная гонка». Среди почетных гостей были чемпионы и призеры Олимпийских игр, а также заслуженные тренеры. Пятикратная олимпийская чемпионка Лариса Лазутина поздравила участников с Новым годом и выразила надежду, что гонка станет для начинающих лыжников первым шагом к спортивным достижениям.

Более 1,5 тысячи любителей лыж собрались на трассе в Одинцовском парке. Участникам предложили дистанции от 600 метров до 18 километров. Также состоялся костюмированный забег на 1,2 тысячи метров, в котором приняли участие лыжники в карнавальных костюмах.

Для ветеранов гонки была выделена отдельная категория. Они вышли на старт в ретро-костюмах и с раритетным инвентарем. Александр Воронин пробежал 6 километров на лыжах 1926 года выпуска, а Анатолий Слугин, ставший победителем 50 лет назад, принял участие в юбилейном старте.

Александр Зарецкий отметил, что участвовал в 52 гонках из 55 проведенных. По его словам, это прекрасное мероприятие, подарившее ему и другим участникам отличное настроение. Он пожелал всем здоровья и исполнения желаний в новом году.