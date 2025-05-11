Более тысячи человек поучаствовали в фестивале «Сила Победы» в Подольске

В Физкультурно-спортивном комплексе «Заречье» в микрорайоне Климовск города Подольска состоялся фестиваль «Сила Победы». В нем приняли участие свыше тысячи участников.

Уже третий год подряд поклонники активного образа жизни собираются на территории ФСК «Заречье», чтобы отметить День Победы через спортивные соревнования, проявить силу духа и единство, а также выразить благодарность ветеранам Великой Отечественной войны.

На стадионе работали более десяти площадок с различными видами спорта: армрестлинг, русский жим, гиревой спорт, спортивное метание ножа, сборка и разборка оружия, выполнение нормативов ГТО. Каждый посетитель мог выбрать занятие по душе и показать свои способности. Для детей организовали веселые старты с играми, эстафетами и конкурсами. Всех участников угощали горячей гречневой кашей и чаем.