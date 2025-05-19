Более тысячи человек посетили «Сиреневый фестиваль» в Подольске

В течение двух дней проходили концерты и театральные постановки, мастер-классы и образовательные квесты, выставка живописных работ и дефиле театра мод, исторический бал «Счастье в сирени живет» и VI открытый конкурс «Сирень Победы». Посетители могли полюбоваться редкими сортами сирени, сделать красивые снимки в специально обустроенных фотозонах, полакомиться с цветочными десертами и приобрести изделия ручной работы, картины, украшения и парфюм с нотами сирени.

На торжественной церемонии открытия фестиваля культурно-просветительский центр «Дубровицы» получил почетный знак Международного общества сирени. Награду вручила почетный гость, сербская военная летчица и авиажурналист Радмила Тонкович.

Завершился праздник концертом «Ее Величество — Сирень», в котором приняли участие победители конкурса «Сирень Победы» и творческие коллективы центра.