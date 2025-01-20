Более тысячи человек посетило крещенские купания в Воскресенске

В городском округе в этом году обустроили два места для крещенских купаний — на ручье у храма в городе Белоозерский и на озере Светлом в микрорайоне Лопатинский. В ночь с 18 на 19 января там побывало более тысячи человек, в том числе дети и молодежь. Традиционный обряд купания в иорданях совершили около 600 человек.

В каждом месте для крещенских купаний были установлены теплые помещения для переодевания, деревянные настилы и ограждения. Возле купелей установили палатки, где посетители могли согреться и выпить чаю. Безопасность обеспечивали сотрудники полиции, медики и спасатели.

В ночь на Крещение в храмах прошли праздничные службы, в которых приняли участие верующие жители Воскресенска. Там также можно было запастись крещенской водой.