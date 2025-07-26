Более тысячи человек обследовали медики в «городках здоровья» в Дубне

Ко Дню города в Парке семейного отдыха и на обновленной Центральной улице в Дубне развернули «городки здоровья». Жители округа смогли пройти медицинское обследование на самом современном оборудовании.

Впервые в «городках здоровья» взрослым и детям проводили ультразвуковое исследование сердца и щитовидной железы. Также пациенты могли пройти такие диагностические процедуры, как: денситометрия, кардиовизиография, дерматоскопия и другие. Для всех желающих в специальной «умной палате» был доступен моментальный скрининг основных систем организма. В «городках здоровья» работали два передвижных комплекса, где можно было сделать маммографию и флюорографию.

Прием пациентов вели опытные специалисты: кардиологи, онкологи, пульмонологи, стоматологи, дерматологи, хирурги. Также медики угощали гостей здоровой едой и приглашали освоить лечебную физкультуру.

Активные посетители «городка здоровья» Дубненской больницы поучаствовали в беспроигрышной лотерее и получили разные спортивные подарки. Жителям, которые обратились к их коллегам из «Медико-санитарной части № 9» Федерального медико-биологического агентства России, вручили сувениры и пригласили на вечернюю прогулку на теплоходе.

«Профилактика — наша тактика. Это не просто слова, а инструкция к действию, формат работы наших медиков. С каждым годом все больше жителей Дубны принимают участие в диспансеризации. И это результат потрясающей работы медицинских учреждений города!» — отметил глава Дубны Максим Тихомиров.