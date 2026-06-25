Более 3 тысяч студентов из Подмосковья устроились на работу вожатыми в лагерях

Этим летом свыше трех тысяч участников студенческих педагогических отрядов из Московской области трудоустроены в детских оздоровительных лагерях региона, федеральных центрах и профильных образовательных проектах. Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования Московской области.

Студенты работают в различных детских оздоровительных лагерях, таких как «Пушкино», «Орленок», «Лесная Опушка» и «Гудвин», которые расположены в разных городах области. Кроме того, будущие вожатые задействованы во всероссийских детских центрах «Орленок», «Океан» и «Смена».

На протяжении нескольких месяцев студенты проходили обучение в рамках Школы вожатых студенческих отрядов Московской области и других образовательных программ. В программу подготовки вошли основы педагогики и возрастной психологии, организация воспитательной работы, детская безопасность, конфликтология, игротехника, первая помощь и работа с временным детским коллективом.

«Работа вожатого — это серьезная педагогическая практика, которая помогает студентам получить первый профессиональный опыт еще во время обучения», — отметил командир студенческих отрядов Московской области Павел Ковалев. Он подчеркнул, что для многих студентов этот опыт становится важным этапом профессионального становления.

В пресс-службе ведомства добавили, что педагогическое направление является крупнейшим в составе студенческих отрядов Московской области. Они объединяют студентов более чем из 30 образовательных организаций высшего и среднего профессионального образования региона.