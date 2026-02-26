Более 3 тысяч пенсионеров Подмосковья оформили компенсацию онлайн
На портале госуслуг Московской области услугой по оформлению ежемесячной денежной компенсации для неработающих пенсионеров старше 65 лет воспользовались более трех тысяч раз. Об этом проинформировала пресс-служба Мингосуправления региона.
Ежемесячную денежную компенсацию могут оформить неработающие пенсионеры в возрасте 65 лет и старше, чей доход составляет менее 18 тысяч рублей. Важно, чтобы они постоянно проживали в Московской области не менее 10 лет и при этом жили одни или с другими неработающими пенсионерами.
Услуга «Предоставление ежемесячной денежной компенсации 65+» доступна на портале госуслуг Московской области в разделе «Гражданам» — «Поддержка» — «Пенсионерам». Ведомство рассмотрит заявку в течение семи рабочих дней, и ответ поступит в личный кабинет на региональном портале.
Подробности можно найти по ссылке.