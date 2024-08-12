Более тонны гумпомощи собрали волонтеры из Люберец для Курской области

Жителям Курской области передадут более тонны гуманитарной помощи, собранной добровольцами городского округа Люберцы. Сейчас активисты «Молодой Гвардии» из полученного груза составляют наборы.

Как рассказал глава Люберец, секретарь местного отделения «Единой России» Владимир Волков, волонтеры округа собрали для пострадавшего региона более тонны гумпомощи.

«Завтра мы направим первую партию в Курскую область. В данный момент активисты „Молодой Гвардии Единой России“ формируют наборы, чтобы сортировка на будущих этапах проходила быстрее», — поделился он.

Также Владимир Волков поблагодарил коллективы организаций, волонтеров и жителей округа, которые участвовали в сборах.

Отметим, что по трем адресам работают в Люберцах пункты сбора гуманитарной помощи: в местном отделении партии «Единая Россия» по улице Кирова, дом № 22, обратиться туда можно по телефону: 8 (495) 503-55-36, в Центре поддержки участников СВО и их семей на проспекте Октябрьском, дом № 120, корпус 3, связаться с центром можно по телефону: 8 (909) 964-05-05 и в библиотеке «Бригантина» по улице Мира, дом № 19.

Пожертвование принимают от всех желающих по ссылке.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».