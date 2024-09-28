Более ста сотрудников администрации Мытищ вакцинируются от гриппа

В городском округе Мытищи проходит вакцинация взрослых и детей от гриппа. Мероприятие коснулось и специалистов администрации, здесь прививки поставят сотне человек.

По словам заведующей отделением врачей общей практики поликлиники № 1 Мытищинской областной клинической больницы Татьяны Самсоновой, в первую очередь в прививке нуждаются люди с ослабленным иммунитетом, страдающие хроническими заболеваниями. Вакцину нельзя ставить, если человек болеет острыми респираторными заболеваниями, у него проявилась аллергическая реакция и обострились хронические болезни.

«Ежегодно осенью происходит всплеск простуд и гриппа. Мы призываем население относиться ответственно к своему здоровью и сделать прививку. Чем больший процент населения будет привит, желательно, чтобы до ноября их было порядка 70%, тем больше шанс избежать эпидемии. В настоящее время вакцинирована одна треть населения», — подчеркнула Татьяна Самсонова.

Получить вакцину от гриппа можно в поликлинике по месту прикрепления. После осмотра терапевтом пациента направляют на прививку. Помимо этого, в Мытищах работают пункты мобильной вакцинации. Записаться на прием к врачу можно через портал госуслуг, по телефону 122 и 8 (495) 308-13-00, а также через чат-бот в Telegram.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».