Более сотни незаконных объектов снесут в Люберцах

Власти городского округа Люберцы продолжают бороться с несанкционированной торговлей. В этом году планируют ликвидировать 150 незаконных объектов.

В марте специалисты демонтировали торговую точку в деревне Островцы. Раньше владельца просили убрать ее самостоятельно, но он не выполнил требование. Еще один объект снесли на улице Попова в Люберцах. Всего с начала года демонтировали более 30 строений.

«Мы продолжаем работу по поручению губернатора Андрея Воробьева, — рассказала и. о. заместителя главы округа Ирина Марченко. — Владельцам заранее направляем предписания, но если они их игнорируют, приходится принимать меры».

Еще 65 объектов капитального строительства сейчас проходят через суд. В прошлом году Люберцы стали лидерами в Подмосковье по числу ликвидированных объектов — убрали 212 незаконных торговых точек.