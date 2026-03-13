Более сотни ям устранили на дорогах в Лобне

Дорожные службы Лобни с наступлением благоприятной погоды приступили к ямочному ремонту. Специалисты используют горячий асфальт и метод холодного фрезерования.

На улице Катюшки рабочие снимают верхний слой старого покрытия, чтобы новые заплатки служили дольше. Бригады трудятся не только днем, но и в ночные смены, а также в выходные. Это помогает не создавать помех для водителей в часы пик.

«Мы начинаем с самых опасных, аварийных участков, а затем переходим к остальным», — пояснила глава муниципалитета Анна Кротова.

С начала года дорожники уже устранили около 100 выбоин. Администрация округа призвала жителей с пониманием отнестись к временным неудобствам во время работ.