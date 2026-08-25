Жители Подмосковья воспользовались услугой по перепланировке еще 6 тысяч раз

С начала 2026 года в Московской области более шести тысяч раз обратились за электронной услугой по согласованию переустройства или перепланировки помещения. Об этом сообщили в пресс-службе Мингосуправления региона.

Получить услугу «Согласование переустройства и (или) перепланировки помещения» могут собственники квартир, нежилых помещений или наниматели жилья по договору социального найма. Она доступна на региональном портале в разделе «Жилье» — «Другое», а также в мобильном приложении «Добродел».

Для подачи заявления необходимо авторизоваться через ЕСИА, заполнить онлайн-форму и прикрепить нужные документы. Искусственный интеллект, внедренный в услугу, распознает и анализирует загружаемые файлы. Если что-то прикреплено неверно, заявителю высвечивается подсказка, и он может тут же исправить ошибку.

Услуга предоставляется бесплатно в течение восьми рабочих дней.