Более шести тысяч квадратных метров дорог заасфальтировали в Люберцах

С начала марта в Люберцах устранили более трех тысяч ям. Общая площадь восстановленного покрытия превысила шесть тысяч квадратных метров.

В городском округе продолжаются работы по ликвидации дефектов дорожного полотна. По поручению главы муниципалитета Владимира Волкова подрядчики ежедневно устраняют не менее 200 выбоин.

Руководитель управления дорожного хозяйства и развития дорожной инфраструктуры администрации Иван Игнатов привел детальную статистику. Он уточнил, что на дорогах муниципального значения с 1 марта специалисты ликвидировали 1663 повреждения общей площадью 2635 квадратных метров. Параллельно велись работы на региональной сети, где отремонтировали 1480 ям площадью 3677 квадратных метров.

Контроль за состоянием трасс ведется в ежедневном режиме. Специалисты фиксируют дефекты, сразу внося их в автоматизированную систему контроля с привязкой к точным координатам. После внесения информации подрядная организация получает задание с четкими сроками устранения каждой выбоины.

Иван Игнатов подчеркнул, что такой подход позволяет оперативно реагировать на изменения дорожной ситуации и держать на контроле качество выполнения работ. Жители также могут сообщать о проблемах на дорогах. В единой диспетчерской службе принимают обращения по телефонам: 8 (499) 575-00-55 и 8 (800) 350-19-66.