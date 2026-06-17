Более 7 тысяч обращений поступило на портал «Лесные отчеты» в Подмосковье

С начала года жители и организации Московской области обратились к комплексной услуге «Лесные отчеты» порядка 7,3 тысячи раз. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья.

При подаче одного заявления на региональном портале можно сдать четыре вида отчетности: об охране лесов от пожаров, о защите лесов, о воспроизводстве лесов и лесоразведении, об использовании лесов. Услуга предоставляется бесплатно в течение десяти рабочих дней.

Жители и организации Московской области, которые занимаются заготовкой и переработкой древесины, ведением охотничьих хозяйств и другой деятельностью, связанной с использованием лесов, должны регулярно подавать соответствующие отчеты. Это необходимо для защиты лесов от пожаров, загрязнения и обеспечения их устойчивого воспроизводства.