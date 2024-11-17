Более полутысячи человек посетили ярмарку вакансий в Мытищах

Соискатели со всего Подмосковья приняли участие в ярмарке вакансий в Мытищах, ее посетили свыше 500 человек. Порядка 50 крупных организаций искали в штат сотрудников.

Ярмарку вакансий в этом году по традиции провели во дворце культуры «Яуза». Приехали сюда не только жители городского округа Мытищи, но и представители других муниципалитетов Московской области — всего порядка 500 человек. Предложить вакантные места готовы были «Метровагонмаш», «Мытищинский машиностроительный завод», «Мосэнерго» и другие градообразующие предприятия.

«Сегодня здесь собрались 46 организаций, которые предлагают 621 вакансию. На каждой такой ярмарке трудоустраиваются 10-20% посетителей, что делает ее особенно востребованной», — рассказал начальник кадрового консультирования Центра занятости населения Московской области Денис Давыдов.

На ярмарке по трудоустройству соискатели общались напрямую с работодателями, задавали все интересующие вопросы про вакансии и условия работы. Пришли сюда и начинающие специалисты.

«Я заканчиваю учебу, на четвертом курсе колледжа по специальности „Мехатроника и мобильная робототехника“, поэтому пришел сюда в поисках работы в своем направлении. Мне уже предложили несколько вакансий, которые меня заинтересовали», — поделился студент колледжа космического машиностроения и технологий имени Алексея Леонова Денис Смирнов.

Главное преимущество ярмарки трудоустройства — возможность сразу же пройти первичное собеседование и устроиться на работу.

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