Проекты импортозамещения в Подмосковье привлекли более 180 млрд рублей

В Подмосковье реализовали 238 проектов в сфере импортозамещения. Это позволило привлечь в регион около 180 миллиардов рублей инвестиций и создать порядка 19 тысяч рабочих мест. Об этом в интервью ТАСС рассказала заместитель председателя правительства Подмосковья — глава регионального Мининвеста Екатерина Зиновьева.

Всего в Подмосковье заявлено 450 проектов импортозамещения. Из них более половины уже успешно реализовали.

Екатерина Зиновьева отметила, что проекты охватывают разные отрасли. Среди них электронная промышленность, производство косметики и многое другое.

Их реализация способствует развитию экономики региона, созданию новых производств и укреплению технологического суверенитета.