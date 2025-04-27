Более километра нового асфальта уложат на участке улицы Попова в Люберцах

в Люберцах приступили к ремонту участка дороги на улице Попова. Общая площадь работ составит 11457 квадратных метров.

Заместитель главы городского округа сообщил, что рабочие заменят отрезок длиной более километра.

«Несколько недель назад специалисты завершили работы по снятию старого дорожного покрытия, демонтажу бортовых камней и установке новых. В настоящее время ведутся работы по укладке нового асфальтобетонного покрытия. Протяженность ремонтируемого участка составляет более одного километра, общая площадь работ — 11457 квадратных метров», — отметил Александр Сорокин.

В 2025 году в Люберцах приведут в порядок 11 дорог местного значения, из которых три находятся в Дзержинском, а четыре относятся к региональным. Общая протяженность ремонтов — более 25 километров.

На днях приступят к замене асфальта на улицах Льва Толстого и Южная в Люберцах. С полным перечнем можно ознакомиться на сайте городской администрации.