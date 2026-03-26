Более 2 тысяч заявлений подали на присвоение судейской категории в Подмосковье
Жители Московской области активно пользуются услугой «Присвоение квалификационных категорий спортивных судей». Свыше двух тысяч раз было подано заявление на портале госуслуг региона, сообщили в пресс-службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
Заявителями могут выступать Московские областные спортивные федерации или подразделения федеральных ведомств, ответственных за развитие военно-прикладных или служебно-прикладных видов спорта.
Услуга позволяет получить первую судейскую категорию при наличии второй категории или спортивного звания по соответствующему виду спорта. Оформление осуществляется бесплатно в течение пяти рабочих дней.
Кроме того, в Мингосуправления уточнили, что подать заявление можно и через мобильное приложение «Добродел».