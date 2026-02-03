Более 2 тысяч заявлений на перераспределение земли подали в Подмосковье в январе

В первом месяце 2026 года более двух тысяч заявлений на перераспределение земельных участков было подано через региональный портал госуслуг Подмосковья, как сообщили в пресс-службе Мингосуправления области.

Услуга «Перераспределение земель и (или) земельных участков» находится на портале в разделе «Бизнесу» — «Земля» — «Участки». Воспользоваться ей могут владельцы подмосковных земель: физические и юридические лица, а также индивидуальные предприниматели.

Процесс перераспределения включает два этапа. Сначала заявитель получает постановление администрации об утверждении схемы расположения участка на кадастровом плане или согласие на заключение соглашения о перераспределении. После проведения кадастровых работ и постановки земельного участка на учет в новых границах, сведения о них вносятся в ЕГРН, и соглашение о перераспределении заключается.

Теперь в электронной форме заявления доступен сервис предпроверки и сервис автогенерации схемы земельного участка. Это позволяет жителям региона самостоятельно создавать схему участка при заполнении заявления, без привлечения кадастровых инженеров. Сформированный файл можно скачать, изучить и приложить к заявлению.

Важно отметить, что данная услуга предоставляется бесплатно.