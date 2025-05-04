Более двух тысяч флагов украсили Химки ко Дню Победы

В преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне город Химки преобразился благодаря праздничному оформлению. Более более двух тысяч флаговых композиций украсили центральные улицы, опоры вдоль дорог и входы в парки и зоны отдыха.

В разных районах округа появились арт-объекты. На въездах в город установили тематические конструкции из флагов, которые получили название «костры» из-за своей характерной формы. Всего таких элементов в Химках насчитывается 45. Кроме того, вдоль главных дорог разместили свыше тысячи декоративных элементов.

Праздничный декор дополнили 600 уличных флагов на специальных флагштоках. Также на Московской улице для жителей и гостей города организовали тематическую фотозону, где можно сделать яркие и запоминающиеся снимки.