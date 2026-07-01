Свыше 22 тысяч выпускников колледжей Подмосковья сдали демонстрационный экзамен

В Московской области завершились испытания в форме демонстрационного экзамена для выпускников колледжей. Всего в Государственной итоговой аттестации (ГИА) приняли участие свыше 22 тысяч студентов. Из них 18,7 тысячи человек прошли аттестацию профильного уровня, а почти четыре тысячи — базового уровня. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования Московской области.

Во время экзамена студенты выполняли практическое задание, максимально приближенное к реальным условиям производственной деятельности. Базовый уровень основан на требованиях федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования. Профильный уровень учитывает также квалификационные требования от работодателей, заинтересованных в подготовке кадров.

«Демонстрационный экзамен максимально приближен к реальным заданиям на различных предприятиях, и это позволяет показать навыки, которым мы научились в колледже», — рассказал выпускник Раменского колледжа по направлению «Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки))» Александр Родаев.

Качество выполнения заданий оценивали более 2,4 тысячи экспертов, среди которых 70% составили индустриальные эксперты — действующие специалисты соответствующих отраслей с практическим опытом и профессиональными компетенциями.

Выпускники, успешно сдавшие испытания, получили диплом о среднем профессиональном образовании по результатам демонстрационного экзамена.