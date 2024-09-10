Свыше 10 тысяч детей из Богородского округа отдохнули в летних лагерях

Итоги летней оздоровительной кампании подвели в Богородском городском округе. Детские лагеря, расположенные на территории округа, обеспечили безопасные и комфортные условия для отдыха детей. В этом году путевки получили 1152 ребенка, находящихся в тяжелой жизненной ситуации, а также более 100 детей из семей участников СВО.

Летом в лагерях работали различные кружки и секции по интересам. Ребята участвовали в экскурсиях, походах, культурных и спортивных мероприятиях.

Всего около 80 тысяч детей посетили загородные лагеря Московской области за первые два месяца летнего сезона. При этом в пришкольных отдохнули порядка 70 тысяч ребят, а на черноморском побережье — 3,5 тысячи. Об этом рассказал губернатор Андрей Воробьев.

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