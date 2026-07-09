Более 98 тысяч договоров с учреждениями культуры заключили онлайн в Подмосковье

Свыше 98 тысяч договоров в электронном виде заключили участники клубных формирований на портале «Дома культуры» в Московской области. Это стало возможным благодаря цифровизации услуг, сообщили в пресс-службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Цифровой сервис начал работать в сентябре 2025 года. Теперь жителям не нужно лично посещать учреждения культуры, чтобы записать себя или своих детей в кружки, студии или творческие коллективы. Все документы можно оформить дистанционно, а договор подписать на региональном портале госуслуг.

За творческий сезон 2025–2026 годов с помощью сервиса было заключено более 98 тысяч электронных договоров. Самыми популярными направлениями стали хореография, прикладное искусство и вокал.

В Мингосуправления отметили, что внедрение электронного подписания позволило сократить сроки оформления документов, уменьшить объем бумажного документооборота, обеспечить централизованное хранение данных и удобную аналитику.