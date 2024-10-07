Более 98% тепловых сетей протестировали в Подмосковье

Надежность более чем 98% теплосетей проверили в Подмосковье. Специалисты оценили готовность 10,2 тысячи километров коммуникаций, а всего в регионе их 10,4 тысячи.

С начала испытаний аварийная служба провела 3,5 тысячи выездов, рассказали в МинЖКХ региона. Тестирование уже прошли в 51 муниципалитете, еще в четырех работы завершили более, чем на 90%.

«Наша задача — обеспечить стабильное и надежное функционирование коммунальных систем региона. Уже протестировано большинство тепловых сетей Московской области, и это показатель высокоорганизованной и слаженной работы всех специалистов», — сказал глава министерства Антон Велиховский.

Он добавил, что возникшие неполадки устранят в кратчайшие сроки.

Всего за неделю специалисты совершили 57 выездов и выявили 325 сбоев. Из них 130 касались горячего и 62 — холодного водоснабжения, еще 128 — электроснабжения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил включить отопление в школах и детских садах в начале октября.

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