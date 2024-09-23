Более 97% тепловых сетей Подмосковья подготовили к отопительному сезону

В Московской области на готовность к отопительному сезону протестировали 97% сетей. План полностью выполнили в 46 городских округах региона, в остальных работа продолжается.

Процесс подготовки сетей продолжается в Солнечногорске (проверено 59%), Дубне (72%), Можайске (74%), Щелкове (85%) и Пушкинском (87%).

За весь период проверок в Подмосковье выявили 1880 утечек, что позволило своевременно устранить проблемы до начала отопительного сезона.

«Подготовка к зиме в Подмосковье находится на финишной прямой. Мы протестировали уже 97% тепловых сетей и продолжаем работу для того, чтобы предстоящая зима прошла без перебоев и аварий в сфере теплоснабжения», — отметил министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский.

За прошлую неделю выявили 283 сбоя, из которых 105 касались горячего водоснабжения, 69 — холодного, и 108 — электроснабжения. Оперативные группы «МОС АВС» провели 73 выезда в муниципалитеты, устраняя неполадки.

Подготовка многоквартирных домов Подмосковья к отопительному сезону завершится с наступлением октября, об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев. В каждом МКД проверят инженерные системы, теплоизоляцию на чердаках и в подвалах, состояние наружных стен.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».