Около 1000 школьников побывали на фестивале профессий в Серпухове

Знакомство школьников с различными профессиями проходило во дворце торжеств «Центральный». Молодым людям рассказали о работе колледжей Серпухова, Чехова и Тулы, а также предложили освоить некоторые профессиональные навыки на практике. Старшеклассники попробовали дрессировать собак, примерили экипировку спасателя, погрузились в мир VR-технологий и поработали с 3D-принтером.

Мероприятие проводится в городском округе уже 12 лет подряд. Организаторами выступили Центр по профориентации и трудоустройству молодежи, а также местное управление молодежной политики, физической культуры и спорта и комитетом по образованию. Фестиваль дает молодым людям возможность не только узнать побольше о различных профессиях, но и сделать свой выбор специальности как можно раньше, чтобы начать подготовку к поступлению в учебное заведение.

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