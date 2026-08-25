Еще 95 тысяч заявок на выплаты для школьников подали онлайн в Подмосковье

С начала 2026 года жители Московской области подали свыше 95 тысяч электронных заявлений на получение ежегодной выплаты на приобретение одежды для школьников. В этом помогает искусственный интеллект, который проверяет документы, прикрепленные к онлайн-заявке.

Право на выплату предоставляется одному из родителей многодетной семьи на каждого обучающегося в государственной образовательной организации Московской области. Размер выплаты составляет три тысячи рублей. Заявление можно подать один раз не позднее 5 декабря текущего года.

Услуга «Предоставление выплаты на обучающегося» доступна на региональном портале в разделе «Семья» — «Многодетным и малообеспеченным». Она предоставляется бесплатно в течение 7 рабочих дней.

При подаче заявления нейросеть мгновенно проверяет прикрепленные документы. Если есть ошибка, система сообщит об этом и даст возможность загрузить новый файл.

Многодетным родителям не нужно самостоятельно заполнять информацию о детях, на которых они планируют получить выплату. Умный сервис проверит информацию о всех детях заявителя в информационной системе Минсоцразвития Московской области и отобразит только тех, на кого выплата еще не назначена. Заявителю нужно будет выбрать ребенка из списка и направить заявление на рассмотрение.

Чтобы оформить заявку, необходимо авторизоваться на портале с помощью ЕСИА, заполнить онлайн-форму, прикрепить необходимые документы и указать реквизиты для перечисления средств.