Более 93 литров крови для участников СВО сдали в Люберцах во время акции

Около 240 человек поучаствовали в акции по сбору крови в Люберцах. Донорский материал предназначен для бойцов специальной военной операции.

Донорская акция прошла во дворце спорта «Триумф». Ее провел национальный медицинский исследовательский центр высоких медицинских технологий — «Центральный военный клинический госпиталь имени А. А. Вишневского» Министерства обороны Российской Федерации совместно с администрацией округа.

Сдать кровь пришло более 240 волонтеров. Из них 208 разрешили поучаствовать в акции по медицинским показаниям.

Всего собрали более 93 литров материала. Кровь направят в гражданские лечебницы и в прифронтовые госпитали.

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