Более 920 заявок на онлайн‑регистрацию животных подали в Подмосковье в ноябре

Подмосковье активно внедряет электронные сервисы для владельцев домашних животных. В ноябре через региональный портал госуслуг было подано более 920 заявок на регистрацию питомцев.

Обработаны и приняты из них 645, в стадии рассмотрения находятся еще 275.

В Минсельхозпроде региона напомнили, что цифровой сервис запустили в конце ноября. Для онлайн-регистрации животного необходимы наличие и номер чипа, цифровые фото мордочки и ветеринарного паспорта с данными о владельце, а также сведения о животном. Всю эту информацию необходимо загрузить в электронную форму, авторизовавшись на портале госуслуг Московской области. Результат рассмотрения заявления поступит в личный кабинет.

Такой схемой могут воспользоваться не только физлица, но и питомники, СНТ, гаражные кооперативы, предприятия и индивидуальные предприниматели.

Напомним, что обязательная регистрация домашних животных действует с сентября 2023 года. С 2025 года за ее отсутствие предусмотрена административная ответственность. Для граждан штраф составляет от 1500 до 3000 рублей, для должностных лиц — от 5000 до 15000 рублей, а для юридических лиц — от 15000 до 30000 рублей.