Более 92 тысяч девятиклассников Подмосковья сдали ОГЭ по русскому языку

Государственный экзамен по русскому языку для девятиклассников прошел в Подмосковье 3 июня. В аттестации приняли участие 92,1 тысячи человек, о чем сообщили в Министерстве образования региона.

Русский язык — один из обязательных предметов на ГИА. Минимальное количество баллов, необходимых для получения аттестата об основном общем образовании, — 15, что соответствует отметке «3».

Экзамен состоял из трех частей: сжатого изложения, 11 заданий с кратким ответом и развернутого сочинения на основе прочитанного текста. На выполнение работы отводилось 3 часа 55 минут. Школьники могли пользоваться орфографическими словарями.

ОГЭ по русскому провели в 607 пунктах на базе школ. За ходом аттестации следили 1316 общественных наблюдателей и 20 наблюдателей онлайн.

Результаты ГИА станут известны не позднее 18 июня. Ознакомиться с ними выпускники смогут в своих школах и в личном кабинете участника на сайте Регионального центра обработки данных result.rcoi.net.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье лидирует по строительству и обновлению школ.

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