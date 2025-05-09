Более 900 кустов сирени посадили в Люберцах

Глава городского округа Люберцы Владимир Волков принял участие в акции «Сад памяти», приуроченной к 80-летию Победы. Он посадил кусты сирени у стелы «Защитникам Отечества в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг».

«С участником Великой Отечественной войны Алексеем Петровичем Сучковым, членами Ассоциации ветеранов СВО Подмосковья, жителями Краскова в рамках акции „Сад памяти“ высадили кусты сирени у стелы „Защитникам Отечества в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг“. Мероприятие проходит ежегодно в память о Героях, подаривших нам Великую Победу», — отметил Волков.

Акция «Сад памяти» прошла на 11 локациях в Люберцах, Дзержинском, Краскове, Малаховке, Томилине, Октябрьском и Островцах. Всего было посажено более 900 кустов сирени. Глава округа поблагодарил участников за вклад в сохранение исторической памяти.