Более 900 коробок медикаментов передали волонтеры в больницы Мытищ

В городском округе Мытищи состоялась благотворительная акция, организованная депутатом от партии «Единая Россия» Григорием Шаповаловым при поддержке Мытищинских казаков и активистов движения «Молодая Гвардия». В рамках этой инициативы для Мытищинской областной клинической больницы передали 900 коробок с медицинскими расходными материалами.

Переданная помощь станет весомым подспорьем для медицинского персонала, позволяя более эффективно справляться с ежедневными задачами и экстренными ситуациями.

«Благодарю всех, кто не остается в стороне! Отрадно видеть, что наша молодежь включена в волонтерскую деятельность и совершает добрые поступки не на словах, а на деле», — сказал Григорий Шаповалов.

Такие инициативы не только поддерживают тех, кто нуждается в помощи, но и вдохновляют жителей Мытищ на проявление социальной активности и взаимопомощи.